مدیرکل دفتر چاپ وزارت فرهنگ، از اختصاص ۴۰ میلیون دلار ارز برای واردات کاغذ خبر داد و گفت: این اعتبار در دو بخش مطبوعات و نشر تخصیص یافت و فرآیند ثبت سفارش آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نهمین نشست کمیسیون تخصصی صنعت چاپ اتاق اصناف ایران، با حضور هادی طالبی عضو هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران، عباس زارع مدیرکل دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای کمیسیون تخصصی صنعت چاپ و رؤسای اتحادیه چاپخانه‌داران مراکز استان‌ها در حاشیه سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت چاپ و بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته برگزار شد.

بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، در این نشست درخصوص پیگیری استانی شدن اتحادیه‌های چاپ، بررسی و تحلیل گرانی و کمبود مواد اولیه صنعت چاپ در ماه‌های اخیر و ارائه راهکار برای رفع این مشکل و همچنین بررسی چگونگی شرکت در نمایشگاه بین‌المللی صنعت چاپ و همراهی اتاق اصناف ایران در این موضوع بحث و گفتگو شد.

مدیرکل دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این نشست گفت: با پیگیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه گروه کاغذ با حضور معاون اول رئیس‌جمهور ۴۰ میلیون دلار ارز برای کاغذ ارزی در دو بخش (۲۰ میلیون دلار برای حوزه مطبوعات و ۲۰ میلیون دلار برای حوزه نشر) تخصیص یافت و فرآیند ثبت سفارش آغاز شده و شرکت‌های دارای کارت بازرگانی می‌توانند وارد این حوزه شوند و کاغذ در اختیار ناشران قرار می‌گیرد.

زارع تصریح کرد: پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و اعلام وصول در سامانه شفاف‌سازی، کاغذ به ناشران ارائه می‌شود تا از فرازوفرودهای بازار کاسته شود. هدف از این اقدام، تنظیم بازار کاغذ، کنترل مصرف و تعیین مصرف ماهانه در حوزه چاپ و مشتقات آن است تا مشکلاتی ایجاد نشود.