به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ پاسدار علی مهدی پور گفت: ۴۰ نفر از فرهنگیان شاغل از شهر‌های لنگرود، کومله، اطاقور، املش، لاهیجان و سیاهکل امروز راهی مناطق عملیاتی جنوب غرب کشور شدند.

وی با بیان اینکه این کاروان از محل مزار شهدای لنگرود حرکت کردند، افزود: این معلمان در مدت ۵ روز از یادمان‌های بیت‌المقدس، طلائیه، اروندکنار، عملیات رمضان، هویزه و شلمچه بازدید خواهند کرد.