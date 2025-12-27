پخش زنده
فرمانده سپاه ناحیه لنگرود گفت: ۴۰ معلم شاغل از ۶ شهر شرق گیلان امروز به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ پاسدار علی مهدی پور گفت: ۴۰ نفر از فرهنگیان شاغل از شهرهای لنگرود، کومله، اطاقور، املش، لاهیجان و سیاهکل امروز راهی مناطق عملیاتی جنوب غرب کشور شدند.
وی با بیان اینکه این کاروان از محل مزار شهدای لنگرود حرکت کردند، افزود: این معلمان در مدت ۵ روز از یادمانهای بیتالمقدس، طلائیه، اروندکنار، عملیات رمضان، هویزه و شلمچه بازدید خواهند کرد.