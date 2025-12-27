پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت:باند ۱۰ نفره حفاران غیرمجاز در شهرستان فریمان خراسان رضوی منهدم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرهنگ سیدعلی باقری اظهار کرد: با همکاری ماموران کلانتری قلندرآباد، کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان فریمان و یگان حفاظت این اداره، باند ۱۰ نفره که اقدام به حفاری غیرمجاز در حوالی شهر قلندرآباد کرده بودند بازداشت شدند.
از متهمان، آلات و ادوات حفاری شامل موتور برق، هیلتی، بیل، کلنگ، چراغ قوه، باروت و دیگر تجهیزات حفاری، کشف و ضبط شد.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر متهمان به همراه پرونده تشکیل شده به مرجع قضایی معرفی شدهاند.