به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرهنگ سیدعلی باقری اظهار کرد: با همکاری ماموران کلانتری قلندرآباد، کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان فریمان و یگان حفاظت این اداره، باند ۱۰ نفره که اقدام به حفاری غیرمجاز در حوالی شهر قلندرآباد کرده بودند بازداشت شدند.

از متهمان، آلات و ادوات حفاری شامل موتور برق، هیلتی، بیل، کلنگ، چراغ قوه، باروت و دیگر تجهیزات حفاری، کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر متهمان به همراه پرونده تشکیل شده به مرجع قضایی معرفی شده‌اند.