به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عملیات کربلای ۴ در شب سوم دی ماه ۱۳۶۵ با رمز محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آغاز شد که زمینه‌ای برای شکل گیری عملیات غرورآفرین کربلای ۵ شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان غربی با اشاره به این که عملیات کربلای ۴ در منطقه شمال شلمچه تا جنوب آبادان به فاصله ۴۰ کیلومتر انجام شد گفت: این عملیات با هدف تسخیر جزایر‌ ام الرصاص، ابوالخصیب، تنومه و شهر فاو انجام شد.

سردار سرتیپ دوم جلیل وحیدی افزود: با توجه به این که این عملیات لو رفته بود و دشمنان از نحوه برگزاری عملیات اطلاع داشتند این عملیات متوقف شد و زمینه را برای شکل گیری عملیات کربلای ۵ فراهم کرد.

او خاطرنشان کرد: عقب نشینی در این عملیات یک تاکتیک مهم جنگی بود که توسط فرماندهان انجام شد تا با قوای بیشتری عملیات کربلای ۵ طراحی شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان غربی ادامه داد: نیرو‌های بعث عراق تخمین می‌زدند که رزمندگان ایران از شش ماه تا یک سال توان طرح ریزی یک عملیات جدید را نخواهند داشت، اما با فاصله ۱۵ روز بعد از عملیات کربلای ۴ عملیات غرورآفرین کربلای ۵ شکل گرفت و موجبات شکست سنگین دشمن را فراهم کرد.

به گفته محمدباقر برزگر یکی از غواصان این عملیات، در عملیات کربلای ۴ با شش غواص از آذربایجان غربی توانستیم به جزیره‌ام الرصاص برسیم و قسمت جنوبی این جزیره را فتح کنیم.