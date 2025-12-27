پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه از شناسایی و دستگیری گروهی از شکارچیان غیرمجاز در پناهگاه حیاتوحش کاوه ده خبر داد و از کشف لاشه گراز وحشی و سلاحهای غیرمجاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا اعلام کرد که مأموران اجرایی سرمحیطبانی انزها در جریان گشت و کنترل در محدوده پناهگاه حیاتوحش کاوه ده موفق به شناسایی و دستگیری شکارچیان غیرمجاز شدند.
وی افزود: در بازرسی از متخلفان، لاشه یک رأس گراز وحشی، دو قبضه سلاح ساچمهزنی کمرشکن و ۲۵ عدد فشنگ کشف و ضبط شد.
فیروزنیا با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان اظهار داشت: پس از تنظیم صورتجلسه و تشکیل پرونده، متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه در پایان تأکید کرد که گشتهای کنترلی در مناطق تحت مدیریت ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواست هرگونه تخلف زیستمحیطی را از طریق سامانههای ارتباطی محیط زیست گزارش دهند.