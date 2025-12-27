به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شیراز از هشتم تا دهم دی‌ میزبان همایش ملی هندبال کشور خواهد بود. این رویداد با حضور رؤسای کمیته‌های فدراسیون هندبال و رؤسای هیأت‌های هندبال سراسر کشور در هتل بزرگ رز شیراز برگزار می‌شود.

غلامشاهی رییس هیأت هندبال استان فارس در این باره گفت: استان فارس در سال‌های اخیر تجربه میزبانی رویدادهای مختلف ورزشی از جمله اردوهای تیم‌های ملی، کلاس‌های مربیگری و مسابقات بین‌المللی هندبال را داشته است و این بار نیز مسئولیت برگزاری همایش ملی هندبال کشور به این استان سپرده شده است.

وی افزود: برگزاری این همایش فرصتی برای تبادل نظر و هم‌اندیشی میان مسئولان هندبال کشور خواهد بود و می‌تواند در ترسیم برنامه‌های آینده این رشته نقش مؤثری ایفا کند