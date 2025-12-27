پخش زنده
۳۵۰ برنامه از جمله ۳۰ برنامه شاخص در هفته بصیرت در سلماس اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار سلماس در این جلسه با تاکید بر اهمیت گرامیداشت یوم الله ۹ دی، این روز را نماد بصیرت، هوشیاری و وفاداری مردم به ارزشهای انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: وحدت شیعه و سنی امروز در سلماس به عنوان سرمایه اجتماعی ارزشمند زبانزد منطقه شده و این همدلی نقش مهمی در امنیت، پیشرفت و آرامش شهرستان دارد.
او افزود: برنامههای این مناسبت باید با مشارکت همه دستگاهها و اقشار مردم و با رویکرد تبیینی، فرهنگی و مردمی اجرا شود.
سرهنگ خلیلی معاون هماهنگکننده سپاه سلماس، با تشریح برنامههای هفته مقاومت در شهرستان اعلام کرد: در مجموع بیش از ۳۵۰ برنامه در سطح شهرستان پیشبینی شده که ۳۰ برنامه از آنها به عنوان برنامههای شاخص اجرا خواهد شد.
او هدف از اجرای این برنامهها را تبیین فرهنگ مقاومت، گرامیداشت یاد و نام شهدا و تقویت روحیه انقلابی در بین آحاد جامعه عنوان کرد.
حجتالاسلام طباطبایی امام جمعه سلماس ضمن تبریک هفته مقاومت و تسلیت سالگرد شهادت سردار دلها، یوم الله ۹ دی را جلوهای روشن از بصیرت دینی و انقلابی ملت ایران عنوان کرد و گفت: حفظ وحدت، انسجام و تبعیت از ولایت فقیه مهمترین درس این حماسه ماندگار است.
او با اشاره به جایگاه ویژه سلماس در همزیستی مسالمتآمیز مذاهب اسلامی بر ضرورت تقویت وحدت شیعه و سنی و مقابله با توطئههای دشمنان تأکید کرد.