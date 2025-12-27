پخش زنده
بارشهای هفته گذشته ۶۰ میلیارد تومان به کشاورزی شهرستان لامرد خسارت وارد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان لامرد گفت: بارندگیهای شدید هفته گذشته خسارت گستردهای به بخش کشاورزی شهرستان لامرد وارد کرد که بر اساس برآوردهای اولیه، میزان این خسارتها نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
علیرضا محمدی افزود: بارشهای اخیر موجب آسیب به بخشهای مختلف کشاورزی شده است که مهمترین آنها شامل منابع آبی، طرحهای تغذیه مصنوعی، قناتها، سیستمهای آبیاری نوین، جایگاههای دام سنتی و همچنین زمینهای زراعی است.
او با بیان خسارتهای واردشده به زیرساختهای منابع آبی افزود: در این بخش بیش از ۵ میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان خسارت برآورد شده و در مجموع ۵۹۲ هکتار از زمینهای زراعی شهرستان نیز دچار خسارت شدهاند که این موضوع معیشت بسیاری از کشاورزان منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.
محمدی با تأکید بر اینکه بررسیهای میدانی همچنان ادامه دارد، بیان کرد: گزارشهای اولیه از خسارتها جمعبندی و پروندههای مربوطه تشکیل شده است و مطابق با چرخه مدیریت بحران، پیگیریهای لازم برای تأمین اعتبار و جبران بخشی از خسارتهای واردشده به کشاورزان در حال انجام است.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان لامرد بیان کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی و تخصیص بهموقع اعتبارات، روند جبران خسارتها تسریع شده است و بخشی از مشکلات کشاورزان آسیبدیده کاهش مییابد.