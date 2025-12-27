پخش زنده
طرح فرهنگی گردشگری تکریم خادمان و زائران بارگاه رضوی با هدف ترویج گردشگری زمینی و توسعه خدمات امداد خودرویی، همزمان با روز ملی مشهد، از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در این شهر مقدس اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، طرح فرهنگی گردشگری تکریم خادمان و زائران بارگاه رضوی با هدف پاسداشت جایگاه معنوی مشهدالرضا (ع)، قدردانی از خدمتگزاران آستان قدس رضوی و تسهیل ارائه خدمات سفر ویژه خادمان، زائران و مسافران این شهر اجرا می شود .
مشهد به دلیل جایگاه ممتاز فرهنگی و مذهبی، حجم بالای تردد زائران داخلی و خارجی و نقش این شهر بهعنوان پایتخت معنوی ایران ، بهعنوان نخستین پایگاه اجرایی طرح، انتخاب شده است. شهری که سالانه میلیونها زائر را میزبانی میکند و نماد خدمت، سفر و میزبانی در فرهنگ ایرانی اسلامی به شمار میرود.
در قالب این طرح، که از سوی کارگزاران کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در شهر مشهد اجرا میشود، خادمان آستان قدس رضوی میتوانند گواهینامه رانندگی بینالمللی را به صورت رایگان دریافت کنند و جوانان ۱۸ تا ۲۳ سال که فاقد سابقه دریافت گواهینامه رانندگی بینالمللی هستند نیز از تخفیف ۵۰ درصدی بهرهمند شوند.
همچنین مسافران و زائران نیز میتوانند گواهی نامه رانندگی بینالمللی را به صورت نیم بها دریافت کنند.
امداد خودرو کانون جهانگردی و اتومبیلرانی هم، همزمان با روز ملی مشهد، خدمات امداد خودرویی را با تخفیف ۳۰ درصدی به زائران، خادمان و مسافران در شهر مشهد و محورهای ورودی این شهر ارائه میکند تا از خادمان و زائران تجلیل و سفرهای زمینی را تسهیل کند.
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی خود و به منظور گرامیداشت روز ملی استانها و شهرهای مختلف کشورمان و ارتقای خدمات رانندگی بینالمللی، امداد خودرویی و توسعه گردشگری زمینی این طرح را در مرحله نخست، دهم دی ماه در شهر «مشهد» بهعنوان الگوی ملی، اجرا و زمینه توسعه آن در سایر استانها را فراهم خواهد کرد.