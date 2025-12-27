وزیر امور اقتصادی و داریی گفت: اولویت دولت معیشت مردم است و تلاش می‌شود در مورد همه مردم و کارکنان و بازنشستگان این مسئله مد نظر قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سید علی مدنی زاده به وضع معیشتی و اقتصادی مردم اشاره کرد و گفت: اولویت دولت موضوع معیشت مردم بوده و هست و تلاش می‌شود در خصوص همه مردم و همینطور کارکنان و بازنشستگان این مسئله مد نظر قرار گیرد شود، امیدواریم که بتوانیم تغییری در این زمینه داشته باشیم.

همچنین با توجه به تاکیدات همه ارکان اقتصادی دولت و همینطور شخص ریاست جمهوری در خصوص حفاظت از معیشت مردم، به طور خاص موضوع طرح کالا برگ در دستور کار است که به عنوان یک چتر حمایتی برای همه مردم لحاظ می‌شود.

وی افزود: هن اکنون طرح‌های تحولی برای بهبود وضع اقتصادی در دستور کار است و به دلیل اینکه هنوز طرح‌ها به طور کامل شروع و اجرایی نشده، در معیشت مردم ملموس نیست، امیدوارم بعد از اجرا، تاثیر ملموس در ارتقا معیشت داشته باشند.