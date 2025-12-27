پخش زنده
به همت بسیج جامعه پزشکی بیمارستان شهید دکتر رهنمون، ۲۳ عمل جراحی در بیمارستان سیار برکت شهرستان مروست انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بیمارستان سیار برکت با هدف ارائه خدمات پزشکی تخصصی و عمومی به ساکنان مناطق محروم و با مشارکت ۱۵۰ نفر از پزشکان، پرستاران مجرب و تیم پشتیبان در حسینیه بزرگ شهرستان مروست استان یزد روزهای ۲۶ آذر تا پنجم دی ماه برپا شد.
این بیمارستان سیار دارای ۹۹ تخت بیمارستانی بود و خدماتی نظیر ارتوپدی، ویزیت اطفال، جراح عمومی، ویزیت بیماریهای داخلی، ویزیت بیماران عفونی، ویزیت عمومی، گوش و حلق و بینی، نفرولوژی، تکنیسین اتاق عمل، رادیولوژی، چشم پزشکی، مامایی، فیزیوتراپیست و دندانپزشکی را ارائه کرد.
بیمارستان سیار برکت با مشارکت بنیاد برکت ستاد فرمان اجرایی حضرت امام (ره) و بسیج جامعه پزشکی سپاه الغدیر استان یزد برپا شد.