\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0628\u0627 \u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0646\u062c \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0648\u0647 \u0648 \u062a\u0631\u0647 \u0628\u0627\u0631 \u062c\u062f\u06cc\u062f\u060c \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0645\u06cc\u0627\u062f\u06cc\u0646 \u0641\u0639\u0627\u0644 \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u0628\u0647 \u06f3\u06f1\u06f5 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n