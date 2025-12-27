به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ توسعه تجارت از این مرز بخصوص در حوزه ترانزیت کالا و فعال شدن کارت‌های مرزنشینی علاوه بر عواید مستمر ماهیانه برای مرزنشینان، زمینه واردات کالا از سوی صاحبان کارت‌های فعال مرزنشینی را نیز تسهیل کرده است.

یکی از مسائل و مشکلات پیش روی تجار و فعالین اقتصادی و بخصوص مرزنشینان عدم ساماندهی و تسهیل در تردد در هردوطرف مرز بود که در نشستی با حضور فرماندار پیرانشهر و مسعود باتلی مسئول پایانه مرزی حاج عمران عراق مسائل و مشکلات پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مسئول گمرک حاج عمران عراق در این نشست اظهار داشت: رفت و آمد بیش از ۶۰هزار کولبرکار سختی است و اگر معیار‌های بین المللی این موضوع را تعیین کند اقلیم و بویژه گمرک از این موضوع برای توسعه اقتصادی هر دو طرف استقبال می‌کند.

در حال حاضر ۳۲هزار سرپرست خانوار، با دهک سنجی و بررسی‌های مورد نظر برای دریافت کارت مرزنشینی در سطح شهرستان شناسایی شده است که از این آمار بیش از ۲۱ هزار نفر دارای کارت فعال مرزنشینی هستند.

صاحبان کارت مرزنشینی علاوه بر واردات کالا به صورت کیلویی از کارگزاری‌ها ماهیانه مبلغ ۲۵۲۰ هزار تومان به صورت مستمر دریافت می‌کنند.