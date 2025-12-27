پخش زنده
امروز: -
سایت جدید همراه اول شهرستان ایجرود در روستای هلیلآباد این شهرستان راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مدیر مخابرات منطقه زنجان از راه اندازی سایت جدید همراه اول در روستای هلیلآباد از توابع شهرستان ایجرود خبرداد.
به گفته شبستانی این سایت که با سرمایهگذاری ۷۰ میلیارد ریال توسط حوزه ارتباطات سیار منطقه زنجان ایجاد شده است، پوشش شبکه تلفن همراه و دسترسی به اینترنت پرسرعت را برای ساکنان هلیلآباد و مناطق اطراف بهطور چشمگیری بهبود میبخشد.
با راهاندازی این سایت، مشکلات گذشته در زمینه ارتباطات و دسترسی به شبکههای داده در منطقه کاهش یافته و فرصتهای جدیدی برای توسعه کسبوکارهای محلی، بهبود خدمات آموزشی و بهداشتی، و تسهیل ارتباطات اجتماعی فراهم شده است.
هدف از راه اندازی سایت جدید همراه اول در روستای هلیل آباد از توابع شهرستان ایجرود، بهبود پوشش تلفن همراه و اینترنت، کاهش قطعیهای ارتباطی، امکان دسترسی بهتر به خدمات بانکی، آموزش آنلاین میباشد.
این اقدام گامی در راستای عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال بین مناطق شهری و روستایی کشور به شمار میرود.