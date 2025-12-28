به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ولی‌الله جعفری در خصوص واریز سود سهام عدالت اظهار کرد: بخش اول سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ شرکت‌های سرمایه‌پذیر به همراه باقی‌مانده سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ و عواید حاصل از آنها به حساب دارندگان سهام عدالت واریز خواهد شد.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: زمان واریز این سود‌ها همزمان با عید مبعث خواهد بود.

جعفری در خصوص مبلغ سود سهام هر سهامدار عدالت گفت: هم‌اکنون در حال پیگیری و تجمیع سود سهام هستیم و مبلغ متعلق به هر سهامدار طی روز‌های آتی مشخص خواهد شد.