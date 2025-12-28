پخش زنده
مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: فعالیت سامانه بارشی همراه با وزش باید و احتمال ریزش تگرگ تا اواسط هفته جاری ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار کرد: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی همچنان تا روز سه شنبه استان تحت تاثیر سامانه بارشی نشان میدهد که در اغلب نقاط استان سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظهای، بارش برف در ارتفاعات، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد تا اواسط روز دوشنبه خواهد شد.
وی با بیان اینکه از اواسط روز دوشنبه تا اواخر روز سه شنبه از شدت بارشها کاسته خواهد شد، افزود: بیشترین حجم بارشها در نیمه شمالی، بخشهای شرقی، جنوبِ شرقی، جنوبی، مرکزی و بویژه ارتفاعات استان پیش بینی میشود، بنابراین آبگرفتگی معابر شهری و طغیان مسیلها و رودخانههای فصلی در این مناطق دور از انتظار نیست.
سبزه زاری بیان داشت: همچنین در این ایام شاهد کاهش دید ناشی از مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی به ویژه در جادههای مواصلاتی خواهیم بود و از روز سه شنبه تا روز پنجشنبه کاهش محسوس دما و سبب یخ زدگی سطح زمین خواهد شد.
مدیر کل هواشناسی خوزستان شمال خلیج فارس را تا اواسط وقت چهارشنبه مواج و گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق پیش بینی کرد و ادامه داد: در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۱۸.۴ و دهدز با دمای ۳.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم ترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۱۶.۹ و کمینه دمای ۱۲.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.