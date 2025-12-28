به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ شادمهر زهدی گفت: در این مدت، متوسط مصرف روزانه بنزین در سطح استان بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیترگزارش شده است.

وی افزود: توزیع نفت سفید در استان با کاهش ۲۰ درصدی به ۲ میلیون و۵۰۰ هزار لیتر رسید و همچنین مصرف نفتگاز با کاهش سه درصدی به ۱۷۱ میلیون لیتر کاهش یافت، که نشان‌دهنده تغییر در الگوی سوخت خانگی و صنعتی است.

رئیس تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان شمالی گفت: درآذر ماه سال جاری مصرف بنزین در استان معادل ۳۰ میلیون لیتر بوده که این مقدار در سال گذشته مقدار ۲۷ میلیون لیتر و با رشد ۹ درصدی و مصرف نفتگاز ۱۸ میلیون لیتر که در سال گذشته مقدار ۲۰ میلیون لیتر میباشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش داشته است.

بیات افزود: افزایش تردد‌های بین استانی و در مسیرتردد زائران بارگاه ملکوتی آقا امام رضا (ع) قرارگرفتن این منطقه را، علت عمده افزایش مصرف بنزین در استان دانست.

مجید ربانی رئیس CNG منطقه از کاهش ۱۵ درصدی مصرف CNG در استان خبرداد و گفت: منطقه خراسان شمالی دارای ۲۹ باب جایگاه فعال عرضه سوخت پاک CNG میباشد که از ابتدای سال تا پایان آذر ماه مقدار ۵۸ میلیون و ۵۰۸ هزار متر مکعب توزیع شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مقدار ۶۹ میلیون و ۲۵۲ هزار متر مکعب بوده است.