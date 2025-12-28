پخش زنده
فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) به طور رسمی قیمت بلیت دیدارهای تیم ملی ایران را در گروه G جام جهانی اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام فیفا، قیمت بلیتها بر اساس دستهبندی صورت گرفته متغیر است و ارزانترین آن ۱۴۰ دلار آمریکا (۱۹ میلیون و ۴۳۶ هزار تومان) و گرانترین ۵۰۰ دلار آمریکا (۶۹ میلیون و ۴۱۵ هزار تومان) خواهد بود (تبدیل قیمتها براساس قیمت روز دلار است).
بر اساس اعلام فیفا، بلیت بازی ایران و نیوزیلند براساس دستهبندی و جایگاه ۱۴۰ دلار، ۳۸۰ دلار و ۴۵۰ دلار است.
قیمت بلیت مسابقه ایران و بلژیک طبق دستهبندی و جایگاه ۱۸۰ دلار، ۴۰۰ دلار و ۵۰۰ دلار است.
قیمت بلیتهای دیدار پایانی تیم ملی در مرحله گروهی که مقابل مصر خواهد بود، ۱۸۰ دلار، ۴۰۰ دلار و ۵۰۰ دلار تعیین شده است.
برنامه بازیهای تیم ملی ایران در بیستوسومین دوره جام جهانی به شرح زیر است:
ایران - نیوزیلند؛ ساعت ۴:۳۰ صبح روز سهشنبه ۲۶ خرداد به وقت تهران - ورزشگاه سو فای لسآنجلس
بلژیک - ایران؛ ساعت ۲۲:۳۰ روز یکشنبه ۳۱ خرداد به وقت تهران - ورزشگاه سو فای لسآنجلس
مصر - ایران؛ ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه ۶ تیر به وقت تهران - ورزشگاه لومنفیلد سیاتل