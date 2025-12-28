گروهی از مسیحیان فعال که خود را «کاتولیک‌های مخالف نسل‌کشی» معرفی کردند، در آستانه سال جدید میلادی در فرانسه قصد داشتند با اسقف کلیسا دیدار و درباره صلح صحبت کنند، اما با ممانعت شدید نیرو‌های پلیس مواجه و مجبور به ترک محل شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ این معترضان با در دست داشتن پیامی کوبنده، بر این نکته تأکید کردند که سکوت مقامات مذهبی در قبال وضع غزه پذیرفتنی نیست.

یکی از اعضای این گروه در واکنش به ممانعت پلیس و اشاره به آموزه‌های کلیسا مبنی بر صلح، شعار اصلی خود را فریاد زد: «شرط اولیه صلح، عدالت است؛ کلمه‌ای که از زبان اسقف‌ها و کشیش‌ها نمی‌شنویم!»

هدف اصلی این گروه جلب توجه جامعه مسیحی فرانسه به سرزمینی بود که به عنوان زادگاه حضرت مسیح (ع) شناخته می‌شود.

یکی از اعضای معترض که با حمل نمادین یک کودک با لباس‌های خون‌آلود، تصویر رنج هزاران کودک فلسطینی را در آغوش گرفته بود، گفت: «این نشان حضرت مسیح است که در فلسطین متولد شده و این خون، نشانه خون هزاران بچه فلسطینی است که جان را از دست داده‌اند.»

معترضان به شدت از مقامات کلیسای فرانسه انتقاد کردند و اظهار داشتند: بیش از دو سال است که مقامات کلیسا از جمله اسقف‌ها و کشیشان، در مورد نسل‌کشی جاری در فلسطین سکوت اختیار کرده‌اند.

عضو دیگری از گروه هشدار داد: «جنگ تمام نشده است؛ برخلاف ادعا‌های رسانه‌های اسرائیلی و غربی! روزی نیست که بچه‌های فلسطینی هدف قرار نگیرند.»

این گروه، این سکوت را «برخلاف آموزه‌های بنیادین حضرت مسیح» دانستند و این رفتار مقامات کلیسا را محکوم کردند که به زعم آنها، در حال تماشای این نسل‌کشی هستند بدون آنکه واکنشی رسمی نشان دهند.

این حادثه بار دیگر شکاف عمیق میان کنشگران مسیحی فعال و ساختار رسمی کلیسا در اروپا در خصوص بحران‌های خاورمیانه را به نمایش گذاشت.