مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سود سهام عدالت همزمان با عید مبعث در ۲۷ دی به حساب سهامداران عدالت واریز میشود.
ولی الله جعفری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در خصوص واریز سود سهام عدالت اظهار کرد: آخرین مرحله پرداخت سود سهام عدالت در شهریورماه ۱۴۰۴ انجام شد که مربوط به بخشی از سود عملکرد سال ۱۴۰۲ شرکتهای سرمایهپذیر بود. مابقی سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲ شرکتها به همراه بخش نخست سود سال ۱۴۰۳، بیست و هفتم دی همزمان با عید مبعث به حساب سهامداران عدالت واریز خواهد شد.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: فرآیند تجمیع سود و پرداخت آن را شرکت سپردهگذاری مرکزی انجام می دهدو همکاران ما در این شرکت همچنان در حال پیگیری دریافت سود از شرکتهای سرمایهپذیر هستند؛ به همین دلیل مبلغ نهایی سود سهام عدالت طی روزهای آینده مشخص خواهد شد.
جعفری درباره پرداخت بخش دوم یا مابقی سود سال ۱۴۰۳ نیز گفت: فرآیند تجمیع سود سهام به صورت مستمر در حال انجام است و پس از پرداخت مرحله پیشرو، هر زمان که رقم سود سهام عدالت به عدد قابلتوجهی برسد، مجدد سود پرداخت خواهد شد.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با اشاره به وضع سهامداران در زمان پرداخت سود سهام عدالت تصریح کرد: سهامداران عدالت در زمان واریز سود به سه دسته تقسیم میشوند؛ دسته اول سهامدارانی هستند که اطلاعات آنها در سامانه سجام تکمیل شده و سود بهصورت مستقیم به حساب آنها واریز میشود.
وی افزود: دسته دوم افرادی هستند که اطلاعات آنها ناقص است و سود مربوطه در حساب سهام عدالت نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی باقی میماند. دسته سوم نیز سهامداران متوفی هستند که پس از انجام فرآیند انحصار وراثت، سود سهام آنها به حساب وراث واریز خواهد شد.