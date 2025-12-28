به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بهرام بهمئی گفت: پرونده قاچاق ۲۵ هزار نخ سیگار به ارزش ۲ میلیارد و ۳۲۲ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز رسیدگی شد.

معاون اجرای احکام تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۲۲ میلیون ریال معادل ارزش کالای کشف شده محکوم و جریمه وصول شد.

معاون اجرای احکام تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: ماموران نیروی انتظامی در بازرسی از یک واحد صنفی و کشف کالای قاچاق، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.