بارش باران دوباره در هرمزگان آغاز شده است و امروز در شهرستان پارسیان ۴۲ میلیمتر بارندگی ثبت شد است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بارندگی ها در استان امشب و فردا نیز ادامه دارد.
اداره کل هواشناسی هرمزگان در این زمینه دو هشدار نارنجی نیز صادر کرده است.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: تا دوشنبه هشتم دی، رگبار باران و رعد و برق، همراه با تگرگ و تند باد لحظهای بویژه در سواحل و جزایر، تنگه هرمز و مناطق مختلف استان پیش بینی میشود.
حمزه نژاد افزود: تاثیر این سامانه جزایر سیری، تنب بزرگ و لاوان، شهرستانهای پارسیان، بندرخمیر، بندرلنگه، بندرعباس، قشم، میناب، رودان، بشاگرد، سیریک، جاسک، بوموسی، حاجی آباد و بستک است.
وی گفت: در این مدت احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و جاری شدن روان آب، بالا آمدن آب رودخانههای فصلی و سیلابی شدن مسیلها و خسارت به سازههای سبک و محصولات کشاورزی وجود دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: براین اساس تمهیدات لازم در بنادر، استحکام سازههای سبک و پاکسازی خورها و کانالها در نظر گرفته شود.
حمزه نژاد توصیه کرد: از اسکان در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیل ها، صعود به ارتفاعات، کوهنوردی، چرای دامها در ارتفاعات خودداری شود.
وی با اشاره به هشدار سطح نارنجی دریایی تا چهارشنبه گفت: تا ظهر دوشنبه، سرعت وزش باد نسبتاً شدید جنوب شرقی تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج به ۱۸۰ سانتیمتر میرسد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: در این مدت رگبار باران و رعد و برق، گاه تگرگ و تندباد لحظهای و تلاطم دریا پیش بینی میشود.
حمزه نژاد افزود: از بعد ازظهر دوشنبه تا چهارشنبه نیز سرعت باد ۵۴ کیلومتر برساعت و ارتفاع امواج به بیش از ۲۰۰ سانتیمتر میرسد.
وی گفت: احتمال اختلال در رفت و آمد و فعالیتهای دریایی، آسیب به شناورها بویژه سبک، پاره شدن تورهای صیادی و قفسهای پرورش ماهی وجود دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: از فعالیت تفریحی و شنا و خروج شناورها از مبادی غیرمجاز خودداری و تمهیدات لازم برای رفت و آمد شناورها در نظر گرفته شود.