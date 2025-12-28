محور بیرجند–قائن بهزودی بهطور کامل دوبانده میشود
استاندار خراسان جنوبی از تکمیل محور دوبانده بیرجند–قائن خبر داد و اعلام کرد این مسیر بهزودی ۱۰۰ درصد زیر بار ترافیک خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، هاشمی در جریان بازدید از محور بیرجند–قائن با بیان این مطلب اعلام کرد که تنها سه کیلومتر از این مسیر باقی مانده و با مساعد شدن شرایط جوی، بهزودی افتتاح و زیر بار ترافیک میرود.
وی با اشاره به دوباندهسازی محور بیرجند–قائن بهعنوان یکی از مطالبات بهحق مردم گفت: در سالهای گذشته اقدامات خوبی در این مسیر انجام شده و نیز چندین قطعه به بهرهبرداری رسیده است. تنها سه کیلومتر از این مسیر باقی مانده که بستر آن آماده آسفالت است و با مساعد شدن شرایط جوی، این بخش نیز به زیر بار ترافیک خواهد رفت و مسیر بیرجند–قائن بهطور کامل ۱۰۰ درصد دوبانده میشود.
استاندار ابراز امیدواری کرد که با تکمیل این پروژه، مسیر ایمنتر شده و تردد مسافران و رانندگان با آرامش بیشتری انجام شود.
هاشمی در ادامه به وضعیت محور بیرجند–نهبندان اشاره کرد و گفت: این مسیر نیز دارای کارگاه فعال است و عملیات اجرایی آن بهصورت مستمر در حال انجام است. در حال حاضر ۲۰ کارگاه برای دوباندهسازی ۴۶۱ کیلومتر از راههای استان فعال بوده و بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی افزود: طی یک سال گذشته، ۵۰ کیلومتر از پروژههای دوباندهسازی استان به بهرهبرداری رسیده و ۷۰ کیلومتر دیگر نیز آماده آسفالت است. بخشی از این پروژهها در دهه فجر، بخشی پیش از پایان سال و تعدادی نیز در هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید.
استاندار همچنین با اشاره به بازدید از قطعه ۱۹ راهآهن خراسان جنوبی تصریح کرد: این پروژه یکی از ابرپروژههای شرق کشور در مسیر چابهار به آسیای میانه است. از مجموع بیش از ۹۵۰ کیلومتر مسیر چابهار–یونسی، بیش از ۴۵۰ کیلومتر آن در حوزه استان خراسان جنوبی قرار دارد. پیمانکار در قطعه ۱۹ عملکرد بسیار خوبی داشته و بیش از ۱۴ ستون مربوط به بزرگترین پل هوایی مسیر اجرا شده است. همچنین در مسیر راهآهن استان، سه نقطه نیازمند احداث تونل است که دو نقطه در محدوده آرین شهر بازگشایی شده و عملیات اجرایی آنها رو به اتمام است.
هاشمی در پایان با اشاره به سفر رئیسجمهور به استان گفت: با دستور مستقیم رئیسجمهور، اعتبارات بسیار خوبی برای حوزه راهآهن و زیرساختهای استان پیشبینی شده است و امیدواریم این سفر، آثار و برکات قابل توجهی در حوزههایی مانند راهآهن، دوباندهسازی جادهها و انتقال آب برای استان به همراه داشته باشد.