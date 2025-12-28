پخش زنده
بارندگیهای خوب چند روز گذشته موجب آبگیری سی درصدی تالاب جازموریان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان حوضه آبریز جازموریان با وسعتی بالغ بر ۶۹ هزار و ۳۹۰ کیلومتر مربع یکی از بزرگترین حوزههای آبخیز کشور است که از ارتفاعات کوههای بحرآسمان آغاز شده و تا تالاب جازموریان امتداد دارد.
قاسم رحیمینیا افزود:مساحت تالاب جازموریان حدود ۱۰۸ هزار هکتار است و مراتع آن بالغ بر ۳۰۰ هزار هکتار وسعت دارد که در پی بارشهای اخیر حدود ۳۰ درصد از آن آبگیری شده و شرایط بسیار مطلوبی برای چرای دامهای سبک و سنگین فراهم شده است.
رحیمینیا با اشاره به آبگیری اخیر که سبب رویش پوشش گیاهی مناسب خواهد شد، اظهار کرد: دامداران بار دیگر میتوانند از این مرتع بهرهبرداری کنند و امروز انواع دامها از جمله گوسفند، گاو و شتر در این پهنه وجود دارند و این موضوع نقش مهمی در بهبود معیشت ساکنان حاشیه تالاب داشته است.