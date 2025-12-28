به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، فیلم‌های منتخت این جشنواره، امروز یکشنبه و فردا دوشنبه در محل مجتمع فرهنگی سینمایی دزفول، برای عموم شهروندان به ویژه علاقه‌مندان به هنر سینما و فیلم‌های مستند به صورت رایگان در ۲ سانس ۱۸ و ۲۰ اکران می‌شوند.

امروز یکشنبه ساعت ۱۸، فیلم نیمه بلند «کوروش» اثر سپیده سپهی، «دیدار بلوط» اثر فرهاد ورهرام، «دخترک» اثر فرزاد رضایی، «فصل انگور» اثر ابراهیم حصاری و «آخرین کلک» اثر عباس رفیعی اکران می‌شوند.

فیلم «رویای ناتمام» اثر سارا طالبیان و «موسیلی» اثر الهه اذکاری نیز امشب ساعت ۲۰ در مجتمع فرهنگی اکران می‌شوند.

ساعت ۱۸ فردا دوشنبه نیز فیلم «بال‌های آوازخوان» اثر هیمن خالدی و «جایی برای ایستادن» اثر آرمان قلی پور اکران خواهد شد.

فیلم «کابوک» اثر جعفر صادقی، «در معرکه» اثر وحید فرجی و «صغری رئیس» اثر سیدصادق کاظمی نیز فردا ساعت ۲۰ در مجتمع فرهنگی دزفول اکران خواهد شد.

جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت از سال ۱۳۸۶ با هدف حمایت از سینمای مستند و کشف استعداد‌های جدید آغاز به کار کرده و در دوره‌های گذشته، میزبان صد‌ها مستند داخلی و خارجی بوده است.

اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۲۵ آذر امسال برگزار شد؛ آثار منتخب نوزدهمین دوره این رویداد در ۴۱ شهر کشور از جمله دزفول به نمایش در می‌آید.