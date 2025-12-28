پخش زنده
نمایندگان و سناتورهای کنگره آمریکا با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ در تلاشند نقش و نفوذ از دسترفته این نهاد قانونگذاری را دوباره احیا کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ نشریه آمریکایی دهیل نوشت: طی سال ۲۰۲۵ دولت ترامپ با اقداماتی یکجانبه از جمله تضعیف یا تعطیلی نهادهای فدرال، اعمال تعرفههای گسترده، لغو هزینههایی که کنگره تصویب کرده بود و انجام عملیات نظامی در منطقه کارائیب، دامنه اختیارات قوه مجریه را بهطور کمسابقهای گسترش داد؛ اقداماتی که با اعتراض دموکراتها و حتی نگرانی برخی جمهوریخواهان همراه شد.
این گزارش افزود: تنها دستاورد بزرگ قانونگذاری جمهوریخواهان در امسال، تصویب بسته موسوم به «لایحه بزرگ و زیبا» بود که با دور زدن فیلیباستر دموکراتها در سنا به تصویب رسید و شامل تمدید و افزایش معافیتهای مالیاتی، تقویت بودجه دفاعی و مهاجرتی و در مقابل، کاهش هزینههای برنامههایی چون مدیکید و کمکهای غذایی بود. با این حال، بسیاری از قانونگذاران اذعان دارند که احتمال تصویب قوانین مهم دیگر تا پایان سال بسیار اندک است.
اختلافات عمیق درون حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان و انسجام دموکراتها در مخالفت با دولت، تصویب قوانین دوحزبی را دشوارتر کرده و موجب شده برخی نمایندگان احساس کنند عملاً از روند تصمیمگیری کنار گذاشته شدهاند. در همین راستا، تعطیلی ۴۳روزه دولت فدرال و تصمیم رئیس مجلس نمایندگان برای تعطیل نگهداشتن کنگره در این مدت، به گفته برخی نمایندگان، نقش قانونگذاران را بیش از پیش تضعیف کرده است.
این گزارش اضافه کرد: در سنا نیز شماری از دموکراتها و جمهوریخواهان نسبت به نادیده گرفته شدن اختیارات کنگره، بهویژه در حوزه بودجه و اختیارات جنگی، ابراز نگرانی کردهاند. با این حال، برخی سناتورها تلاش برای تصویب لوایح بودجهای و تأکید بر «قدرت کیسه پول» کنگره را فرصتی برای بازیابی نقش این نهاد میدانند و معتقدند ماه ژانویه میتواند آزمونی سرنوشتساز در این مسیر باشد.
در پایان گزارش دهیل آمده است: افزایش بیسابقه شمار نمایندگان و سناتورهایی که قصد کنارهگیری از سیاست را دارند، نشانهای از سرخوردگی عمیق در کنگره است؛ موضوعی که میتواند بر رقابتهای انتخاباتی آینده و تلاش قانونگذاران برای بازپسگیری قدرت از کاخ سفید سایه بیفکند.