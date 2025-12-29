به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سیاوش محبی در توضیح بیشتر اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک سنگین و در محور شهریار – تهران محدوده شهرقدس نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی محور‌های کشور اظهار کرد: در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران – شمال بارش برف و باران و در آزادراه قزوین – رشت بارش باران گزارش شده است. همچنین در برخی از محور‌های استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، زنجان، تهران، البرز، مازندران، مرکزی، فارس، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، گلستان، یزد، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد بارش برف و باران جریان دارد.

به گفته جانشین پلیس راه راهور فراجا، بارش باران نیز در برخی از محور‌های استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، ایلام، بوشهر، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و خوزستان گزارش شده است.

وی درباره محور‌های مسدود شریانی گفت: محور‌های بانه – سقز، سردشت – مهاباد و تیران – داران تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

سرهنگ محبی همچنین از انسداد محور‌های غیرشریانی شامل دوآب – بلده (رفت و برگشت)، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت)، پونل – خلخال، شاهیندژ – تکاب، بوئین‌میاندشت – خوانسار، کوهرنگ – مسجدسلیمان (گردنه‌های چری و شاه‌منصوری) و بوکان – مهاباد (قره‌بلاغ) خبر داد.

به گفته وی، محور گنجنامه – تویسرکان نیز به دلیل شرایط فصلی مسدود است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با رعایت مقررات، تجهیزات ایمنی به ویژه در محور‌های برفی و بارانی را همراه داشته باشند.