به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیر کل گمرکات استان، گفت: در ۹ ماه گذشته در مجموع ۲ میلیون و ۵۳۴ هزار و ۴۵ تُن کالای تولیدی خراسان جنوبی و سایر استان‌های کشور، به ارزش ۷۳۹ میلیون و ۷۳ هزار و ۱۱۸ دلار از گمرکات خراسان جنوبی به خارج از کشور صادر شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر ارزش ۸ درصد و از نظر وزن ۱۷ درصد افزایش داشته است.

کوهگرد با اشاره به صادرات کالا‌های تولیدی استان در این مدت، افزود: صادرات قطعی کالا‌های تولیدی خراسان جنوبی از گمرکات بیرجند، ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه مرزی ماهیرود در ۹ ماه گذشته یک میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۱۸ تن کالا به ارزش ۴۰۳ میلیون و ۱۸۹ هزار و ۸۶۴ دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۹۲ درصد از نظر ارزش و ۶۵ درصد از نظر وزن افزایش داشته است.

وی گفت: کالا‌های تولیدی استان در این مدت به کشور‌های چین، ترکیه، پاکستان، عراق و افغانستان صادر شده است.

کوهگرد انواع شمش و آهن آلات، سیمان، قیر، مصنوعات پلاستیکی، محصولات کشاورزی و تخم مرغ را از جمله اقلام صادرات قطعی گمرک استان عنوان کرد.