گزارش دیوان محاسبات از هزینه واردات بنزین در سال ۱۴۰۴
یافتههای دیوان محاسبات کشور نشان میدهد که هزینه واردات بنزین تا پایان آذرماه سال جاری بالغ بر ۱.۸ میلیارد دلار بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، در پی سخنان رئیس جمهور درخصوص هزینه واردات بنزین، دیوان محاسبات بر اساس بررسیهای مستند و مبتنی بر مدارک مثبته اعلام میدارد که هزینه واردات بنزین تا پایان آذرماه سال جاری بالغ بر ۱.۸ میلیارد دلار بوده است.
همچنین مطابق تحلیل الگوی مصرف، روند عملیاتی واردات، ظرفیت تولید داخلی و قراردادهای منعقدشده، برآورد حداکثری از هزینه واردات بنزین تا پایان سال نیز رقمی در حدود ۲.۷ میلیارد دلار ارزیابی میشود.
این نهاد عالی نظارتی بر ضرورت اتکاء به دادههای دقیق، شفاف و قابل راستیآزمایی در تصمیمگیریهای کلان مرتبط با اصلاح ناترازی انرژی و سایر امور اقتصادی تأکید دارد.