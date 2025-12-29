مدیر کل امور پایگاه‌های میراث‌ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی بر مرمت و ساماندهی سایت باستانی قل درویش قم به منظور بازدید زائران و گردشگران از آن تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،فرهاد عزیزی زلانی مدیر کل امور پایگاه‌های میراث‌ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از چند اثر تاریخی‌باستانی شهر قم از جمله سایت باستانی‌تاریخی قل‌درویش بازدید کرد .

سایت باستانی‌تاریخی قُلی‌درویش شهر قم با حدود هفت هزار سال قدمت در حاشیه جنوبی این شهر در بلوار خلیج‌فارس واقع شده و ۲۳ شهریور سال ۱۳۸۲ هجری خورشیدی با شماره ثبت ۱۰۱۷۳ به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به‌ ثبت رسید.

وسعت این محوطه بیش از ۱۰۰ هکتار بوده که امروزه حدود ۳۰ هکتار آن، به شکل مسطح بر جای مانده است. ارتفاع محوطه در ابتدا حدود ۲۰ متر در ضلع جنوبی و ۱۰ متر در ضلع شمالی بوده که اکنون فقط پنج متر از ضخامت لایه‌های فرهنگی، در بخش جنوب شرقی بالاتر از سطح زمین‌های اطراف بر جای مانده است.

کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه تاریخی قلی‌درویش نشانگر نشیمنگاهی در منطقه قم مربوط به هزاره چهارم پیش از میلاد است. تاکنون هفت فصل کاوش در محوطه قلی‌درویش صورت گرفته و در این کاوش‌ها از متخصصان علوم گوناگونی همچون استخوان‌شناس، گیاه‌شناس، زمین‌شناس و نقشه‌بردار استفاده شده است.

مدیرکل امور پایگاه‌های میراث‌ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ همچنین از بازار قدیمی شهر قم و تیمچه بزرگ این بازار بازدید کرد و از تیمچه بزرگ بازار قم به عنوان یک اثر شاخص میراثی نام برد و معرفی آثار تاریخی استان قم را به زائران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به منظور افزایش ماندگاری مسافران در این استان امری ضروری برشمرد.

تیمچه بزرگ بازار شهر قم که قدمت آن به دوره قاجار می‌رسد، به شماره ۱۹۰۲ جزو آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

بازار قدیم شهر قم از شاهکارهای معماری ایران به شمار می‌رود و متشکل از راسته، چهارسوق، سرا و تیمچه بزرگ است و ورودی‌های آن در خیابان‌های طالقانی (آذر) و ۱۹ دی (باجک) قرار دارد. این مجموعه در بافت قدیمی این شهر است و تیمچه بزرگ این بازار، بزرگ‌ترین سقف ضربی را در سراسر کشور دارد، هر کدام از بخش‌های بازار مذکور، برخوردار از معماری ناب و مثال‌زدنی ایران است که اصول معماری سنتی ایرانی با توجه به کویری بودن منطقه، به خوبی در ساخت آن به ‌کار رفته است.

هر بخش از بازار قدیمی شهر قم در دوران مختلفی ساخته و به مرور بر وسعت آن افزوده شده و قدمت بازار قم متعلق به دوره‌های سلجوقیان، ایلخانیان، صفویان، قاجار و پهلوی است.

بازار نو و کهنه شهر قم نیز به شماره ۱۹۳۷ به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و از مکان‌های دیدنی استان قم برای گردشگران محسوب می‌شود.

در این بازدیدها بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و عمار کاوسی معاون میراث‌فرهنگی و تعدادی از کارشناسان این اداره‌کل نیز حضور داشتند و به تشریح فعالیت‌های انجام‌شده در زمینه مرمت، سامان‌دهی و حفاظت از آثار تاریخی این استان پرداختند.