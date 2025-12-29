امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۱۰/۰۸

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۸- ۰۹:۲۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
مشاهده گوی آتشین در آسمان ژاپن!
مشاهده گوی آتشین در آسمان ژاپن!
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
اختلاف عمیق میان مخالفان جمهوری اسلامی!
اختلاف عمیق میان مخالفان جمهوری اسلامی!
۱۴۰۴-۱۰-۰۵
سه ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا
سه ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
بدون تعارف با رئیس سازمان فضایی کشور
بدون تعارف با رئیس سازمان فضایی کشور
۱۴۰۴-۱۰-۰۵
خبرهای مرتبط

بارش برف و باران فردا در راه مازندران

پیش بینی سه روز سرد و پربارش برای ایران

پیش بینی وضعیت جوی، دریایی ودمایی هرمزگان ۸ دی

برچسب ها: وضعیت آب و هوای کشور ، هواشناسی ، بارش باران و برف در کشور
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 