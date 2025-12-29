به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، به دنبال بارش‌های شدید و بروز آبگرفتگی در برخی مناطق شهری و حسب دستور استاندار خوزستان، سید مهران علم‌الهدایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، با حضور میدانی در شهرستان ایذه و قلعه‌تل باغملک، روند رسیدگی به وضعیت مناطق آسیب‌دیده را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

این بازدید میدانی با حضور مدیرکل امور شهری، مدیرکل امور روستایی، مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرکل مدیریت بحران استان و همچنین دستگاه‌های اجرایی و امدادی ذی‌ربط انجام شد و آخرین وضعیت آبگرفتگی معابر و منازل مسکونی، اقدامات انجام‌شده و نیاز‌های فوری مناطق متاثر مورد ارزیابی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان در این بازدید، با تأکید بر تسریع در روند خدمات‌رسانی، دستور لازم برای بسیج امکانات، رفع فوری مشکلات موجود و تداوم حضور میدانی دستگاه‌های مسئول تا بازگشت شرایط به حالت عادی را صادر کرد.