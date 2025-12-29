به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بنا به اعلام آمار ایستگاه‌های هواشناسی استان خوزستان از ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ تا ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ بیشترین میزان بارندگی در ایذه: ۸۹.۷ میلیمتر ثبت شده است .

همچنین در این مدت میزان بارش ها در مسجدسلیمان ۴۱.۶ ، دزپارت ۴۱.۱ ، بهبهان ۲۲.۹ ، لالی ۲۲.۶ و شوشتر ۱۹.۳ میلیمتر بوده است .

طی مدت اعلام شده در دیگر شهرهای خوزستان میزان بارندگی کمتر از ده میلیمتر بوده است .

گفتنی است در استان خوزستان ۲۲ ایستگاه‌های هواشناسی فعال است .