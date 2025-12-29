عملیات بهسازی، شست‌وشو، لایروبی و رسوب‌زدایی مخازن ذخیره در ۹۷۰ کیلومتر از خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع شهرستان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر امور آب و فاضلاب زهک گفت: عملیات شست‌وشوی مخزن یک‌هزار متر مکعبی ایستگاه پمپاژ شهر زهک و خطوط انتقال فرعی و شبکه‌های توزیع آب شهرستان در حال اجراست.

غلامحسین لکزاییان‌پور افزود: زهک دارای ۲ شهر و ۲۰۳ روستا و مجتمع روستایی با جمعیتی حدود ۱۰۳ هزار نفر و بیش از ۲۲ هزار و ۴۴۸ مشترک آب است.

لکزاییان‌پور ادامه داد: طول شبکه لوله‌کشی آب این شهرستان ۹۷۰ کیلومتر است که حدود ۱۰ درصد آن در حوزه شهری و بقیه در حوزه روستایی قرار دارد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان زهک با بیان اینکه این عملیات با بهره‌گیری از توان نیروهای فنی و برنامه‌ریزی دقیق اجرا می‌شود، گفت: شست‌وشو و رسوب‌زدایی مخازن و شبکه‌های توزیع بدون ایجاد اختلال در تامین آب مشترکان و بیشتر در ساعت های کم‌مصرف انجام می‌شود.

لکزاییان‌پور با بیان اینکه این برنامه هر سال از اوایل دی‌ ماه و در فصل سرد سال آغاز می‌شود، تأکید کرد: عملیات شست‌وشو و بهداشتی‌سازی مخازن و شبکه‌های توزیع با نظارت مستقیم مهندسان بهداشت محیط و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان و با تلاش تیم‌های امداد و حوادث با حداقل اُفت فشار در شبکه در حال اجراست.

زهک یکی از شهرستان های پنجگانه منطقه سیستان در شمال سیستان و بلوچستان و در فاصله ۲۰۰ کیلومتری زاهدان مرکز استان است.