نخستین برف زمستانی تبریز

نخستین بارش برف زمستانی سال ۱۴۰۴ با سفیدپوش کردن شهر تبریز، موجب شور و نشاط در میان شهروندان شد. تبریز با بارش این برف جلوه‌ای زیبا به خود گرفت.

عکاس : زهرا آذری