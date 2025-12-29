امروز: -
نسخه اصلی
عکس » استانها
دریافت تصاویر

نخستین برف زمستانی تبریز

نخستین بارش برف زمستانی سال ۱۴۰۴ با سفیدپوش کردن شهر تبریز، موجب شور و نشاط در میان شهروندان شد. تبریز با بارش این برف جلوه‌ای زیبا به خود گرفت.
عکاس :زهرا آذری
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ - ۱۲:۳۴
خبرهای مرتبط

بارش برف بهاری در ارتفاعات اهر

بارش برف در همدان

بارش برف بهاری در ارتفاعات گلستان

برچسب ها: برف زمستانی ، بارش برف ، تبریز
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 