به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای علیرضا بیاتی در نشست خبری گروه خودروسازی سایپا افزود: آگهی فروش سهام شرکت سایپا نهایتاً تا پایان دی و اول بهمن ماه منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: به جز آن ۹ نفر که پیش‌تر در فرآیند شرکت کرده بودند، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی امکان حضور در این آگهی فروش را خواهند داشت.

بیاتی با اشاره به گستردگی فرآیند ارزیابی اظهار داشت: شرکت سایپا در حال حاضر حدود ۴۹ میلیون و ۳۶۰ هزار سهامدار دارد و مکلف به رعایت حقوق تمامی این افراد هستیم.

وی تاکید کرد: قیمت‌گذاری سهام سایپا باید منصفانه و عادلانه صورت گیرد. نوسانات اخیر بازار موجب شد تا شرکت ناچار به انجام ارزیابی مجدد شود.

معاون اقتصادی سایپا افزود: در حال حاضر تیمی تخصصی در یک دفتر مشخص با جدیت تمام مشغول انجام ارزیابی است و این دفتر به‌صورت روزانه مورد بازدید قرار می‌گیرد.

بیاتی همچنین با رد گمانه‌زنی‌های اخیر رسانه‌ها درباره اعلام قیمت سهام، تصریح کرد: تمامی اخبار منتشر شده در این زمینه غیرواقعی است، زیرا فرآیند ارزیابی هنوز به پایان نرسیده و هیچ قیمتی تاکنون اعلام نشده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی مراحل ارزیابی و واگذاری براساس دستورالعمل و نامه رسمی سازمان بورس انجام می‌شود و شرکت سایپا خارج از این ضوابط هیچ اقدامی نخواهد کرد.