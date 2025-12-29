پخش زنده
معاون اقتصادی سایپا گفت: هیچکدام از ۹ متقاضی خرید سهام سایپا انصراف ندادهاند و تا پایان دی ماه فراخوان جدیدی برای خریداران دیگر هم منتشر خواهد شد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای علیرضا بیاتی در نشست خبری گروه خودروسازی سایپا افزود: آگهی فروش سهام شرکت سایپا نهایتاً تا پایان دی و اول بهمن ماه منتشر خواهد شد.
وی ادامه داد: به جز آن ۹ نفر که پیشتر در فرآیند شرکت کرده بودند، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی امکان حضور در این آگهی فروش را خواهند داشت.
بیاتی با اشاره به گستردگی فرآیند ارزیابی اظهار داشت: شرکت سایپا در حال حاضر حدود ۴۹ میلیون و ۳۶۰ هزار سهامدار دارد و مکلف به رعایت حقوق تمامی این افراد هستیم.
وی تاکید کرد: قیمتگذاری سهام سایپا باید منصفانه و عادلانه صورت گیرد. نوسانات اخیر بازار موجب شد تا شرکت ناچار به انجام ارزیابی مجدد شود.
معاون اقتصادی سایپا افزود: در حال حاضر تیمی تخصصی در یک دفتر مشخص با جدیت تمام مشغول انجام ارزیابی است و این دفتر بهصورت روزانه مورد بازدید قرار میگیرد.
بیاتی همچنین با رد گمانهزنیهای اخیر رسانهها درباره اعلام قیمت سهام، تصریح کرد: تمامی اخبار منتشر شده در این زمینه غیرواقعی است، زیرا فرآیند ارزیابی هنوز به پایان نرسیده و هیچ قیمتی تاکنون اعلام نشده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی مراحل ارزیابی و واگذاری براساس دستورالعمل و نامه رسمی سازمان بورس انجام میشود و شرکت سایپا خارج از این ضوابط هیچ اقدامی نخواهد کرد.