

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر حسین سیمایی‌صراف در سی‌ویکمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی که امروز در سالن همایش‌های بین‌المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با تاکید بر جایگاه ارزشمند علم و عالمان در فرهنگ ایرانی و اسلامی، گفت: اگر بخواهیم پاسدار علم باشیم ، باید نخست به تکریم و تکمیل عالمان بپردازیم. در فرهنگ دینی و ملی ما، جایگاه دانشمندان و پژوهشگران بسیار والا است؛ گرچه در این زمینه کوتاهی‌هایی نیز صورت گرفته است.

وی با بیان این‌که برگزاری جشنواره‌هایی، چون رازی نقش الگوسازی و سیاست‌گذاری برای نسل جوان پژوهشگران را دارد، افزود: این جشنواره‌ها نه‌تنها محفلی برای تبریک و تقدیر است، بلکه در سیاست‌گذاری علمی کشور نیز اثرگذار است؛ به‌ویژه در این دولت که رئیس‌جمهور محترم اعتقاد جدی به حکمرانی علم دارند.

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری تأکید کرد: ما مدیران عالم و حاکمان فرهیخته فراوان داشته‌ایم ، اما آنچه کمتر تجربه کرده‌ایم ، حکمرانی علمی است ، این حکمرانی نیز مستلزم اعتماد به علم و بهره‌گیری از دستاورد‌های علمی است و اگر صدای علم زودتر شنیده می‌شد ، بسیاری از بحران‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و سلامت قابل پیشگیری بود.

سیمایی‌صراف با ابراز قدردانی از نگاه علمی رئیس‌جمهور، خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور واقعاً به دانشگاه و تحقیقات اعتقاد دارند و انتظار دارند دانشگاه‌ها مسئولیت اجتماعی خود را بپذیرند و در حل مسائل جامعه نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: پژوهشگر امروزی، پژوهشگر نسل بیست‌ویکم، باید دغدغه اجتماع و حل مسئله را داشته باشد؛ در عین حال نباید از ارزش ذاتی تولید علم و حرکت در مرز‌های دانش غافل شویم. نباید علم را صرفاً از منظر کاربردی یا تعداد مقالات بسنجیم، زیرا علم در ذات خود ارزشمند است.

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اهمیت تعادل میان تحقیقات بنیادی و کاربردی گفت: تحقیقات یا بنیادین است که باید در شبکه‌های علمی منتشر و گسترش یابد و یا کاربردی است و به حل مسائل اجتماعی کمک می‌کنند. در این میان علم پزشکی همواره نمونه‌ای از تأثیر مستقیم دانش در جامعه بوده است.

وی در پایان با تجلیل از جامعه پزشکی کشور افزود: پزشکان و محققان علوم پزشکی در دوران سختی، چون جنگ، بحران‌های طبیعی و همه‌گیری کرونا نقش بی‌بدیلی ایفا کردند. از زحمات این قشر صبور، فداکار و فرهیخته صمیمانه قدردانی می‌کنم.