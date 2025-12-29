

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیر وهاب زاده گفت: با دریافت گزارش مردمی مبنی بر سرقت‌های متعدد در سطح شهرستان ماموران انتظامی بندر انزلی با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی منسجم، موفق به شناسایی و دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای و سابقه دار شدند.

وی افزود: متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی و در تحقیقات تخصصی پلیس، به ارتکاب سرقت‌های متعدد در سطح شهرستان انزلی اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی بندرانزلی گفت: سارقان ۲۲، ۴۷ ساله به بیش از ۱۵ فقره سرقت از معابر و اماکن خصوصی و دولتی منازل، مشاعات ساختمان ها، قطعات و محتویات داخل خودرو، اعتراف کردند.

سرهنگ امیر وهاب زاده افزود: متهمان بعد از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شدند.