رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار از تدوین مقررات صندوقهای سرمایهگذاری در داراییهای ارزی با درآمد ثابت ارزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیاکبر ایرانشاهی با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور اظهار کرد: با توجه به ضرورت تأمین مالی ارزی و بهرهگیری از ظرفیت منابع ارزی موجود، مقررات مربوط به صندوقهای سرمایهگذاری در داراییهای ارزی با درآمد ثابت ارزی، با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران تدوین شده است.
وی افزود: هدف از طراحی صندوقهای صدور و ابطالی ارزی، جمعآوری منابع ارزی از عموم سرمایهگذاران بهمنظور تأمین مالی ارزی طرحهای صادراتمحور است؛ طرحهایی که میتوانند به افزایش ارز در دسترس در چارچوب اقتصاد ایران منجر شوند.
رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری با تشریح ویژگیهای این صندوقها گفت: ساختار صندوقهای ارزی مبتنی بر صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری است و هر صندوق دارای یک ارز منتخب است که بهصورت شفاف و صریح در اساسنامه صندوق درج میشود.
ایرانشاهی ادامه داد: ارکان صندوقهای صدور و ابطالی مبتنی بر ارز شامل مدیر صندوق، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی، مدیر عملیات ارزی، متولی و حسابرس است. مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی و مدیر عملیات ارزی، مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی هستند و مدیر عملیات ارزی نیز باید مجوز انجام عملیات ارزی از بانک مرکزی را دارا باشد.
صدور واحد در ازای دریافت اسکناس یا حواله ارزی
وی درباره نحوه صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری توضیح داد: صندوقهای ارزی در زمان صدور واحدهای سرمایهگذاری، اسکناس یا حواله ارزی از سرمایهگذاران دریافت میکنند و در زمان ابطال نیز متناسب با درخواست سرمایهگذار، ارز یا حواله ارزی به آنها پرداخت میشود.
رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری درباره نحوه بهکارگیری منابع این صندوقها گفت: منابع دریافتی از سرمایهگذاران در سپردههای ارزی، گواهی سپرده خاص ارزی، اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی و همچنین تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی سرمایهگذاری خواهد شد.
ایجاد درآمد ارزی و تأمین مالی صادراتمحور
ایرانشاهی در تشریح مزایای صندوقهای ارزی تأکید کرد: استفاده از وجوه ارزی راکد نزد اشخاص حقیقی و حقوقی برای تأمین مالی، از مهمترین کارکردهای این صندوقهاست. این صندوقها در عین حال برای صاحبان منابع ارزی که دارایی آنها تاکنون بهصورت راکد نگهداری میشده، درآمد ارزی ایجاد میکنند.
وی افزود: تأمین مالی پروژههای ارزی صادراتمحور از دیگر مزایای این صندوقهاست که میتواند به افزایش ارز در دسترس و ایجاد انگیزه برای بازگشت سریعتر ارز حاصل از صادرات منجر شود.
معافیت مالیاتی و تضمین نقدشوندگی
رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس با اشاره به مشوقهای مالیاتی این صندوقها گفت: درآمدهای صندوقهای ارزی از معافیت مالیاتی برخوردار است که این موضوع، جذابیت سرمایهگذاری در این صندوقها را افزایش میدهد.
ایرانشاهی همچنین با تأکید بر نقدشوندگی مناسب واحدهای سرمایهگذاری تصریح کرد: صندوقهای صدور و ابطالی ارزی دارای ضامن نقدشوندگی خواهند بود که تأمین نقدشوندگی در زمان ابطال واحدهای سرمایهگذاری را تضمین میکند. همچنین همه دریافتها، پرداختها و محاسبات صندوق به ارز منتخب انجام میشود و موضوع تسعیر ارز در این صندوقها اساساً مطرح نیست.
وی از مزایای راه اندازی صندوق های ارزی اظهار کرد: استفاده از وجوه ارزی راکد اشخاص حقیقی و حقوقی برای تأمین مالی، ایجاد درآمد ارزی برای صاحبان منابع ارزی راکد، تأمین مالی پروژههای ارزی صادراتمحور و افزایش ارز در دسترس، ایجاد انگیزه برای بازگشت سریعتر ارز حاصل از صادرات، برخورداری درآمدهای صندوق از معافیت مالیاتی، نقدشوندگی مناسب واحدهای سرمایهگذاری از طریق ضامن نقدشوندگی و انجام تمامی دریافتها، پرداختها و محاسبات صندوق به ارز منتخب و بیموضوع بودن تسعیر ارز است.