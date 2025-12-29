شاخص کل بورس تهران در معاملات روز هشتم دی‌ماه با کاهش ۳۶ هزار و ۹۹۹ واحدی، معادل ۰.۸۹ درصد، در سطح ۴ میلیون و ۱۲۳ هزار واحد متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افت ۱۴ هزار و ۴۵۳ واحدی، معادل ۱.۲۶ درصد، به سطح یک میلیون و ۱۳۳ هزار واحد رسید.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در بازار امروز به بیش از ۳۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید که بیشترین میزان در هفته‌های گذشته بود.

بازار سرمایه در ابتدای معاملات امروز با افزایش عرضه در اغلب گروه‌ها مواجه شد. در نیمه دوم معاملات، از شدت عرضه‌ها کاسته شد، اما به دلیل صف فروش بودن اکثر نماد‌های گروه خودرویی، روند کلی بازار تغییر محسوسی نداشت. در مجموع، ۲۶ درصد نماد‌ها بازدهی مثبت را به ثبت رساندند.

در معاملات امروز، حدود یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی خارج شد.

بر اساس این گزارش، بیشترین ورود پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت اختصاص یافت و در مقابل، صندوق‌های طلا و سکه بیشترین خروج سرمایه حقیقی را ثبت کردند؛ به‌طوری‌که بیش از یک‌هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های طلا و سکه خارج شد.