در پی بارش گسترده برف و باران، بخشهای وسیعی از مناطق غربی استان کردستان بهویژه شهرستانهای بانه و سقز تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار گرفتهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، دیروز بارش برف، موجب مسدود شدن راههای ارتباطی اصلی، فرعی و روستایی در شهرستانهای سقز، بانه و دیواندره شد.
با تلاش نیروهای راهداری و هلال احمر به بسیاری از رانندگان گرفتار در برف و کولاک امداد رسانی شد.
بارش سنگین و کمسابقه برف، اختلال در تردد معابر شهری را هم به دنبال داشت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان نیز از خسارات گسترده برف به شبکه برق سقز و بانه خبر میدهد.
سلطانی گفت: برق حدود ۲۰۰ روستای شهرستان بانه و ۵۰ روستای شهرستان سقز به دلیل بارش سنگین برق و وزش شدید باد قطع شد که با تلاش ۲۱ اکیپ عملیاتی جریان برق بسیاری از آنها برقرار شده است.
شدت بارش و بوران در ارتفاعات شهرستانهای بانه و سقز همچنین منجر به شکسته شدن بیش از ۳۰۰ اصله تیر برق در مسیر بانه به جاده مریوان و سقوط بیش از ۱۰ دستگاه ترانس در محدودههای شهری و روستایی این دو شهرستان شده است.
پیرو هشدار سطح نارنجی هواشناسی تا صبح فردا موج دوم سامانه بارشی از سطح استان عبور خواهد کرد و سبب بارش برف و باران (عمدتا" برف) وزش باد شدید به ویژه در نیمه شرقی، کاهش دید و در ارتفاعات و نیمه شمالی استان نیز بارش برف و کولاک میشود.
میزان بارشها در نیمه غربی استان بیشتر از سایر نقاط بوده و باعث ایجاد مشکل در تردد شهری و بین شهری و همچنین انسداد راهها و گردنههای نیمه غربی استان خواهد شد.
هوای استان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه نسبتا" پایدار است.
از بعدازظهر پنجشنبه تا اواخر وقت جمعه، سامانه دیگری وارد منطقه شده و در این مدت برای اکثر نقاط استان به خصوص نیمه غربی، بارش باران و برف و در ارتفاعات نیز بارش برف و کولاک پیشبینی شده است.
از لحاظ دمایی فردا و پس فردا دماهای شبانه و صبحگاهی به صورت چشمگیری حدود ۸ تا ۱۰ درجه سانتیگراد کاهش مییابد و در کل استان، یخبندان شبانه و صبحگاهی رخ خواهد داد.