پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و انهدام گروه بزرگ کلاهبرداری به شیوه پیشفروش خودرو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار علی ولیپور گودرزی گفت: به دنبال وصول پروندهای با موضوع کلاهبرداری به شیوه فروش خودرو، در اواسط فروردین ماه امسال و به دستور سرپرست دادسرای ناحیه ۵ تهران، رسیدگی تخصصی به این پرونده به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات اولیه و با مراجعه شکات مشخص گردید شرکتی با عنوان بازرگانی مشهد خودرو آتروپات به مدیریت شخصی به هویت معلوم سامان با ایجاد دفاتر متعدد در شهرهای تهران، مشهد، کرج و شهرری، اقدام به پیشفروش خودرو به تعداد زیادی از شهروندان کرده است.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: متهمان با تبلیغات کذب، درج حوالههای موهوم در قراردادها، نمایش دفاتر مجلل، ارائه اساسنامه شرکت و وعدههایی نظیر تحویل خودرو با قیمت مناسب یا پرداخت سودهای غیرمتعارف، توانسته بودند اعتماد شهروندان را جلب و مبالغ کلانی از آنان دریافت کنند.
سردار ولیپور گودرزی ادامه داد: در این شیوه جدید کلاهبرداری، متهمان از برخی افراد معتمد محلی بهعنوان لیدر استفاده کرده و بهصورت شبکهای اقدام به فروش خودرو کرده بودند که این افراد ناخواسته در فرآیند کلاهبرداری نقش داشتهاند.
به گفته این مقام انتظامی: با تعطیلی دفاتر و قطع ارتباط با شکات، متهم اصلی متواری شده و بررسیها حاکی از آن بود که تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر از استانهای مختلف کشور از جمله خوزستان، مازندران، یزد، اصفهان و تهران شکایت خود را به پلیس و دادسرا ارائه کردهاند که مجموع مبالغ کلاهبرداری شده بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی افزود: علیرغم اقدامات پیچیده متهمان برای پنهانسازی هویت، قطع خطوط ارتباطی و استفاده از حسابهای بانکی و سیمکارتهای غیر، کارآگاهان با انجام اقدامات خاص کارآگاهای، نهایتاً محل اختفای متهمان را شناسایی کردند.
سردار ولیپور گودرزی خاطرنشان کرد: در نهایت با هماهنگی مقام قضایی، در یک عملیات همزمان و غافلگیرانه در نیمهشب آذرماه سه نفر از متهمان اصلی پرونده بهطور همزمان در استانهای سیستان و بلوچستان، قزوین و شهرری دستگیر و به تهران منتقل شدند.
وی در پایان گفت: متهمان پس از انجام تحقیقات تکمیلی و مشخص شدن نقش هر یک در پرونده، با صدور قرار قانونی ۳۰۰ میلیارد تومانی روانه زندان تهران بزرگ شدند و تحقیقات در خصوص شناسایی اموال، ردگیری وجوه و شناسایی سایر مرتبطین همچنان ادامه دارد.