مدیرعامل شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز عضو پارک زیست فناوری خلیج فارس از تولید اووآلبومین (آلبومین تخممرغ) برای نخستینبار در کشور خبر داد و گفت: این محصول در صنایع تحقیقاتی، آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا مختاری گفت: اووآلبومین (Ovalbumin) پروتئین اصلی موجود در سفیده تخم مرغ است که حدود ۵۴ تا ۶۰ درصد از پروتئینهای سفیده را تشکیل میدهد.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز گفت: این پروتئین به دلیل خواص عملکردی منحصربهفرد و کاربردهای گسترده در صنایع غذایی، دارویی و تحقیقاتی مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: ترکیب آلبومین سفیده تخم مرغ بهعنوان استاندارد در آزمونهای مختلف پروتئین سنجی بهکار میرود، از این محصول در تثبیت ترکیبات مورد استفاده در نشانگرهای مختلف نیز استفاده میشود.
مختاری اضافه کرد: این ترکیب بهدلیل غیر سمی بودن و مضر نبودن برای سلامت افراد، بیشترین کاربرد را در صنایع مختلف دارد و در جراحی و شرایطی که نیاز به چسبندگی طبیعی دارد از این ترکیب استفاده میشود.
وی با اشاره به ساختار و ویژگیهای مولکولی، حساسیت به حرارت و حلالیت در آب این محصول گفت: اووآلبومین یک گلیکوپروتئین با وزن مولکولی حدود ۴۵ کیلو دالتون بوده که در اثر حرارت دناتوره میشود؛ این ویژگی در صنایع غذایی دارای اهمیت بوده و در شرایط طبیعی محلول در آب است، اما در اثر تغییر pH یا دما ممکن است، رسوب کند.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان افزود: این محصول در انجام تحقیقات علمی بهعنوان مدل پروتئینی در مطالعات بیوشیمیایی و ایمونولوژی و تحقیقات مربوط به حساسیتهای غذایی و صنایع دارویی و پزشکی به عنوان حامل آنتیژن کاربرد و کارآیی دارد.
وی اظهار کرد: در روند تولید این محصول، زرده تخم مرغ نیز برای استفاده بهعنوان مکملهای محیط کشتهای آزمایشگاهی در شرایط استریل جمعآوری و در شرایط کاملا استریل با افزودن ترکیبات دیگر بهعنوان مکمل تهیه محیط کشتهای آزمایشگاهی به خصوص در صنایع غذایی بستهبندی و به مراتب با قیمت پایینتر از نمونه مشابه خارجی عرضه میشود.
وی یادآور شد: همچنین طراحی نشانگرها (کیتهای تشخیصی) در حوزه شناسایی بیماریهای طیور نیز در حال انجام است که با طراحی این نشانگرها تشخیص سریع و با دقت بالا و هزینه کمتر و به موقع از هزینههای گزاف واردات کیتهای تشخیصی الایزا به خصوص در حوزه طیور بینیاز خواهیم شد.
شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز علاوه بر انجام خدمات آزمایشگاهی در زمینه تولید فرآوردههای بیولوژیکی مورد نیاز کشور بهعنوان یک شرکت دانشبنیان و عضو توانمند شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و عضو پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) نیز در حال ارائه خدمات است.