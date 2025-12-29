پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از رشد بیش از ۱۳ درصدی تردد مسافران از مرزهای شلمچه و چذابه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، محمد جولانژاد با اشاره به آمار ثبتشده در پایانههای مرزی استان اظهار کرد: مجموع تردد انجامشده از دو مرز شلمچه و چذابه در ۹ ماهه امسال به ۶ میلیون و ۹۵۳ هزار و ۵۰۷ نفر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۳.۴ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: در این بازه زمانی، مجموع تردد از مرز شلمچه با ثبت ۵ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۳۲۱ نفر، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد افزایش داشته است. همچنین در مرز چذابه نیز مجموع ترددها به یک میلیون و ۲۹۵ هزار و ۱۸۶ نفر رسیده که بیانگر ۴ درصد رشد نسبت به سال گذشته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با اشاره به جزئیات ترددها تصریح کرد: در مرز شلمچه، ورود مسافران ایرانی با رشد ۸ درصدی و خروج آنان با افزایش ۱۴ درصدی همراه بوده و تردد اتباع خارجی نیز به ترتیب با ۲۶ درصد رشد در ورود و ۲۵ درصد افزایش در خروج ثبت شده است.
وی ادامه داد: در مرز چذابه نیز ورود مسافران ایرانی با ۵ درصد افزایش و خروج آنان با ۱۱ درصد رشد همراه بوده و در بخش اتباع خارجی، ورود با ۵ درصد افزایش و خروج با ۱۲ درصد کاهش ثبت شده است.
جولانژاد با تأکید بر جایگاه راهبردی مرزهای خوزستان در ترددهای زیارتی، تجاری و مسافری کشور خاطرنشان کرد: این آمار بیانگر نقش مهم زیرساختهای حملونقل استان در تسهیل ترددهاست و مجموعه راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با تمام توان در مسیر ارتقای خدماترسانی و پاسخگویی به حجم بالای ترددها فعالیت میکند.