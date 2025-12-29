به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بیژن حسین‌پور اظهار داشت:پس از پیگیری‌های مستمر و انجام مکاتبات متعدد با مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، در خصوص تکمیل و راه‌اندازی بخش اطفال و نوزادان بیمارستان کارون گتوند با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد و همچنین مرکز منتخب شبانه‌روزی صالح‌شهر با پیشرفت ۹۳ درصد، متأسفانه پیمانکار این پروژه‌ها بدون ارائه هیچ‌گونه دلیل موجه، عملیات اجرایی را متوقف کرده است.

وی با اشاره به وضعیت حقوقی پروژه‌ها افزود: قرارداد اجرای این پروژه‌ها مستقیماً توسط دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با پیمانکار مربوطه منعقد شده است. با این حال، به دنبال پیگیری‌های مکرر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گتوند، خوشبختانه دانشگاه نسبت به ارسال اخطاریه‌های کتبی به پیمانکار اقدام کرده و موضوع در حال حاضر در چارچوب ماده ۴۶ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها در دست انجام است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گتوند گفت: با اتمام این فرآیند قانونی، پروژه‌ها به پیمانکار واجد شرایط دیگری واگذار خواهند شد تا عملیات اجرایی از سر گرفته شود و شاهد تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌های مهم در آینده‌ای نزدیک باشیم؛ طرح‌هایی که نقش مؤثری در ارتقای خدمات سلامت شهرستان گتوند خواهند داشت.