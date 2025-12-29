

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مسئول معاونت تربیت بدنی سپاه کربلا در نشست با مسئولان حوزه ورزش بسیج و حفاظت محیط زیست استان گفت: حرکت ملی ورزش سبز بسیج با رویکردی نوین و عملیاتی، به‌منظور تلفیق ورزش، فرهنگ‌سازی محیط زیستی و مدیریت منابع طبیعی طراحی شده است تا ورزش بسیج به بازوی مردمی، اجتماعی و فرهنگی حفاظت از محیط زیست تبدیل شود.

احسانی افزود: استفاده از ظرفیت گسترده پایگاه‌ها، هیئت‌ها و تیم‌های ورزش بسیج برای فرهنگ‌سازی محیط زیستی، طراحی و برگزاری مسابقات و رویداد‌های ورزشی با مأموریت حفاظت از طبیعت، مدیریت و کنترل رفتار شکارچیان دارای مجوز از مسیر رقابت‌های ورزشی هدفمند، تبدیل ظرفیت تیراندازی و شکار به ابزار آموزش، پایش و کاهش آسیب به حیات‌وحش و همچنین راه‌اندازی پویش‌های ملی تحت عنوان ورزش سبز بسیج از جمله اهداف این طرح است.





او ادامه داد: اجرای طرح‌های میدانی شامل پاکسازی، آموزش، پایش و مشارکت مردمی، همزمان با تولید و انتشار بسته‌های رسانه‌ای و خبری، از اقدامات اساسی این طرح به شمار می‌رود.

احسانی با تأکید بر نقش بی‌بدیل بسیج در ایجاد جریان‌های ملی و اثرگذار تصریح کرد: با برنامه‌ریزی منسجم و مدیریت دقیق، ورزش بسیج می‌تواند به الگویی موفق در سطح استان و حتی کشور در حوزه حفاظت از محیط زیست تبدیل شود.





مدیرکل محیط زیست مازندران نیز گفت: ورزش می‌تواند پیوندی مؤثر میان جامعه، فرهنگ و محیط زیست ایجاد کند و حضور فعال ورزشکاران بسیجی، علاوه بر انتقال پیام محیط زیستی، در عمل نیز به حفاظت از منابع طبیعی و کاهش آسیب به حیات‌وحش کمک شایانی خواهد کرد.





کنعانی افزود: حرکت ملی ورزش سبز بسیج به‌عنوان الگویی نوآورانه، تلاشی منسجم برای هم‌افزایی ورزش، رسانه، فرهنگ و محیط زیست در مسیر ایجاد اثرگذاری واقعی اجتماعی و زیست‌محیطی در سطح استان و کشور به شمار می‌رود.