بر اثر کولاک و برف سنگین در ارتفاعات مرزی شهرستان بانه، یکی از مرزبانان غیور کشورمان، سروان رحیم مجیدی‌مهر در حین مأموریت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در جریان کولاک و سرمای شدید حین گشت‌زنی نیرو‌های مرزبانی، پنج نفر از مرزبانان در منطقه مرزی گرفتار طوفان برف شدند. با وجود اعزام سریع نیرو‌های امدادی و تلاش برای نجات آنان، سروان مجیدی‌مهر بر اثر یخ‌زدگی و سرمای شدید جان به جان‌آفرین تسلیم کرد.

چهار نفر دیگر از همرزمان وی پس از چند ساعت جست‌وجوی مداوم توسط تیم‌های امدادی پیدا و به مراکز درمانی منتقل شدند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان با تأیید این خبر ضمن تسلیت به خانواده آن شهید والامقام گفت: سروان رحیم مجیدی‌مهر از مرزبانان مخلص، متعهد و پرتلاش یگان مرزی بانه بود که در ادای وظیفه و پاسداری از مرز‌های مقدس ایران اسلامی جان خود را فدا کرد.

یاد و نام این شهید عزیز برای همیشه در یاد مردم مرزنشین زنده خواهد ماند.