به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، در راستای رسیدگی به مشکلات و درخواست‌های شهروندان، سردار سید محمود میرفیضی با حضور در دفتر نظارت همگانی ۱۹۷ به صورت حضوری و تلفنی به مشکلات انتظامی شهروندان رسیدگی کرد.

شایان ذکر است، شهروندان می‌توانند با تماس تلفنی به شماره ۱۹۷ مشکلات پیرامون مسائل مربوطه خود را با مسئولان در میان گذاشته و پاسخ لازم را دریافت کنند.