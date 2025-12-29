پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، در راستای رسیدگی به مشکلات و درخواستهای شهروندان، سردار سید محمود میرفیضی با حضور در دفتر نظارت همگانی ۱۹۷ به صورت حضوری و تلفنی به مشکلات انتظامی شهروندان رسیدگی کرد.
شایان ذکر است، شهروندان میتوانند با تماس تلفنی به شماره ۱۹۷ مشکلات پیرامون مسائل مربوطه خود را با مسئولان در میان گذاشته و پاسخ لازم را دریافت کنند.