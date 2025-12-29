پخش زنده
مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ماهنشان از اجرای طرح نماز جماعت درمدارس این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ این طرح به منظور ترویج فرهنگ معنوی نمازدر بین دانش آموزان و نهادینهسازی ارزشهای دینی در بین نسل نوجوان و جوان، به صورت نماز جماعت هفتگی درمدارس این شهرستان برگزار میشود.
دراین طرح با حضور جمعی ازمسئولان دوشنبههای هر هفته نماز جماعت دریکی از مدارس منتخب برگزار میشود.
این هفته دانش آموزان دبستان شهید کاکایی ماهنشان با میزبانی از مسئولان استانی و شهرستانی مجری این طرح بودند که در قالب آن با تقدیر از فعالان حوزه نماز این مدرسه، نماز جماعت ظهر و عصر با امامت حجت الاسلام علی اکبری امام جمعه ماهنشان اقامه شد.