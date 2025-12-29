معاون رئیس جمهور:
نظام حکمرانی انرژی دیگر قابل ادامه نیست
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت:: نظام حکمرانی انرژی دیگر با این شیوه قابل ادامه نیست و نیاز به اصلاح دارد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
اسماعیل سقاب اصفهانی؛ معاون رئیسجمهور، در ۹۲ مین سال روز صنعت سیمان افزود: حتماً نظام حکمرانی انرژی نه در بخش صنعت نه در بخش خانگی و نه در بخش عمومی قابل ادامه نیست و باید این نظام اصلاح شود.
وی گفت: هم در بخش خانگی دچار بد مصرفی هستیم و همین اینکه بهرهوری در بخش صنعت پایین است.
سفاب اصفهانی افزود: البته این نظام یک شبِ اصلاح نمیشود و ۷۰ سال است که این سیستم غلط پیش میرود و اصلاح نمیشود. همه از این سیاست غلط در ۷۰ سال گذشته حمایت کردند و اکنون اصلاح این سیاستهای غلط زمان میبرد، اما زمان زیادی برای اصلاح نداریم.
وی ادامه داد: در خوشبینانهترین حالت در یک بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله باید هم در بخش خانگی هم در بحث صنعت اصلاح کنیم.
سقاب اصفهانی گفت: هرچه نظام زمانی اصلاح انرژی سریعتر باشد امکان حمایت دولت بیشتر است. ضمن اینکه افزایش قیمت انرژی ناشی از اصلاح قیمتها نباید در قیمت محصول بیاید یک بخشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی روی محصول بیاید و یک قسمت در ارتقا بهرهوری و تکنولوژی.
وی گفت: دولت پذیرفته که اصلاح یارانه انرژی از قسمت صنعت شروع نشود زیرا آن چیزی که باعث ناترازی انرژی شده بخش صنعت نیست بلکه بخش خانگی است.